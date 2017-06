Diese Geschichte vereinigt Alles, was eine gute Story braucht. Einen uralten Streit. Ein Versprechen. Und eine reiche Frau. Die Hauptzutat in dieser explosiven Mischung, ist das Thema: der Verkehr in der Innenstadt. Kaum ein Gesprächsstoff, das die Linken und Grünen um Luft japsen lässt, als müssten sie direkt aus dem Auspuff atmen. Kaum ein Diskussionsstoff, das den Bürgerlichen die Röte eines Velostreifens ins Gesicht treibt.

Im vergangenen Herbst verknüpfte das Basler Baudepartement zwei Baustellen zu einer grossen: Ein Kreisel soll die als gefährlich geltende Kreuzung beim Kunstmuseum ersetzen. Dieses Projekt wurde in der gleichen Mitteilung verkündet wie die Tatsache, dass nun die Baubewilligung für das viel diskutierte Kunstmuseum-Parking vorliege. Mit diesen beiden Strängen war der Gordische Knoten perfekt: Nun ist in der grossrätlichen Bau- und Verkehrskommission (Uvek) ein neuer, epischer Streit entbrannt.