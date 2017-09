Über Nacht zum Präsidenten

Kurt Altermatt ist seit 2014 Verwaltungsrat der BVB. Als Ende Juni die Geschäftsprüfungskommission (GPK) ihren Bericht zur BVB vorstellte, gaben am gleichen Tag der Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal und sein Vize Paul Rüst ihren sofortigen Rücktritt bekannt. Wenige Tage später ernannte der Regierungsrat Kurt Altermatt als interimistischen Präsidenten. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler (Dr. oec. HSG) amtete von 1986 bis 2000 als Finanzverwalter des Kantons Solothurn. Anschliessend arbeitete er an der Universität Basel als Verwaltungsdirektor. Ab 2005 war er für die Verselbstständigung der Solothurner Spitäler verantwortlich und leitete diese anschliessend bis zu seiner Frühpensionierung 2013 als CEO. Der heute 66-Jährige wohnt in Solothurn. (hys)