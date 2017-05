Teilweise haben sich auf dem Blog oder auf diversen Facebook-Seiten regelrechte Detektivgruppen gegründet, die noch dem winzigsten Detail nachgegangen sind. So konnten die Fotos nicht nur örtlich, sondern auch zeitlich zugeordnet werden. «Da das Bild ungefähr von 1925 datiert ist und ein Hauch von Schnee auf den Dächern liegt, könnte die Aufnahme nach dem Föhnorkan vom 15. Februar 1925 entstanden sein», mutmasste eine Nutzerin auf dem Blog über das obenstehende Bild.

Woraufhin ein weiterer Nutzer die Basler Chronik durchstöberte und in Erfahrung brachte, dass der Februar 1925 «Hornigwetter» brachte und erst am Ende des Monats spärlicher Schneefall – das Foto des ehemaligen Hotel Bellevue am Birsfelder Birsufer dürfte also von Ende Februar 1925 datieren. «Das sind wertvolle Informationen, die wir, einmal geprüft, in den Katalog einfügen werden», sagt Hagmann.

Ohne genaue Indexierung seien solche Aufnahmen schwierig auffindbar, oder zumindest nicht in der Art und Weise, wie wir es heutzutage gewohnt sind – per Volltextsuche à la Google. «Wer beispielsweise nach historischen Aufnahmen dieses Gebäudes sucht und ‹Hotel Bellevue› in die Suchmaske des Archivkatalogs eingibt, erhält keinen Treffer. Man müsste systematisch die Bildersammlung des Archivs nach Aufnahmen von Birsfelden durchsuchen.»