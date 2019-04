Ein 57-jähriger Mann ist am Samstag um zirka 23 Uhr im Rümelinsbachweg in Basel beraubt worden. Ein Unbekannter packte das Opfer vor dessen Wohnort von hinten, drückte es zu Boden und nahm im das Portemonnaie ab. Dann machte sich der Räuber aus dem Staub. Das Opfer erstatte erst am Dienstag Anzeige, wie die Basler Staatsanwaltschaft am mitteilte.





Aktuelle Polizeibilder