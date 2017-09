Am Samstag um 9 Uhr gehts los. Dann steigen wieder hunderte Freiwillige in den Rhein, um ihn von Unrat zu säubern. Geputzt wird in diesem Jahr in einem etwas grösseren Bereich als in den Vorjahren, nämlich von der Dreirosenbrücke bis zum Kraftwerk Birsfelden.

Bei ihren Tauchgängen dürften die Helferinnen und Helfer wieder auf so manch Material stossen, das nicht in den Bach gehört. Zu rechnen ist mit mehreren Tonnen.

25 Tonnen Müll

Bei der «Butzete» im Hitzesommer 2003 führte der Rhein extrem wenig Wasser. Deshalb gestaltete es sich vergleichsweise einfach, die Gegenstände einzusammeln – insgesamt kamen 25 Tonnen Abfall zusammen. Wie dieses Bild zeigt, füllten alleine die Veloleichen sieben Container: