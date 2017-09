Nachdem schon seit längerem in beiden Basel darüber debattiert wurde, wie der Kostenteiler beim Restdefizit der Universität Basel in Zukunft aussehen könnte, liegt der bz nun der erste politische Vorstoss vor. Und dieser hat es in sich. Per Motion fordert SP-Landrat Roman Brunner von der Baselbieter Regierung, dass der Finanzierungsschlüssel dynamisch auszugestalten sei. Er solle sich an das im nationalen Finanzausgleich erhobene Ressourcenpotenzial der Kantone anlehnen. Der Staatsvertrag sei auf die Leistungsperiode 2022-25 hin anzupassen.

Auffällig ist, dass genau dieser Vorschlag auch schon von der Basler SP beworben wurde. Brunner sagt denn auch, dass er es abgesprochen habe. Der Grundgedanke ist dabei in beiden Kantonen unbestritten: Der heute statische Kostenteiler beim Restdefizit von 52,5 zu 47,5 Prozent – Basel-Stadt übernimmt zum Ausgleich des Standortvorteils fünf Prozent – soll durch einen dynamischen Schlüssel ersetzt werden, der die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Kantone abbildet. Im Juni kündigten die beiden Regierungen bereits an, dass sie dies anstreben.