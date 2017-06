Sparbemühungen selbst in Basel

Die Forderung Vischers dürfte zu reden geben – selbst im Stadtkanton. Nach dem berühmten 80-Millionen-Deal mit dem Kanton Baselland zur Rettung des Kultur- und Univertrags sagte die Basler Finanzdirektorin Eva Herzog (SP) im Oktober 2015 in einem Interview mit der bz: «Bis anhin ist der Beitrag der Kantone an die Universität Basel in jeder Leistungsperiode gestiegen. Man darf hinterfragen, ob dies auch in Zukunft so sein muss.» Herzog versprach, Sparmöglichkeiten auszuloten.

Auf Unverständnis dürften die längerfristigen Pläne der Universität im bürgerlich dominierten Baselbiet stossen. Die Partei der Bildungsdirektorin Monica Gschwind (FDP) reichte Anfang Jahr ein Bündel an Vorstössen ein, die auf eine Reduktion des Globalbudgets abzielen. Gschwind selber will sich in der heiklen Phase vor dem Verhandlungsabschluss nicht äussern. Über die Kommunikationsverantwortliche Petra Schmidt lässt sie ausrichten: «Der ausstehende Strategieprozess 2022 ff wird Klarheit darüber schaffen, wie sich die Universität langfristig weiter entwickeln wird.»