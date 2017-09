Constable: «Innovation ist ein kritischer Faktor des Erfolgs und der Anerkennung der Universität in der Gesellschaft. Wir sind sehr erfolgreich beim Entwickeln neuer Ideen und in der hoch qualifizierten Wissenschaft. Wir stellen aber zunehmend fest, dass wir das Potenzial, diese Ideen und Innovationen in praktischen Anwendungen umzusetzen, nicht voll nutzen.»

Rezepte für den Wandel

Wie kann Basel besser werden? Im Gespräch mit der bz erwähnt Ed Constable drei Aspekte: «Es braucht einen kulturellen Wandel. Wir müssen sicherstellen, dass sich alle unsere Forscher auf sämtlichen Ebenen, Doktoranden und Professoren, bewusst sind, dass sie ihre Entdeckungen oder Erfindungen nutzen und kommerzialisieren. Weiter sollen unsere Uni-Abgänger auf eine Welt vorbereitet sein, die ‹entrepreneurial› ist. Wir müssen ihnen dieses Wissen, die Kompetenzen und Fertigkeiten mitgeben, beispielsweise durch Kurse nach dem Doktorabschluss.»

Drittens sollte der Informationsfluss und der Austausch zwischen dem kommerziellen Umfeld und dem der Universität verbessert werden. «Wir sehen uns als erste in der Wertschöpfungskette für Produktentwicklung.»

Die neue Innovationsstrategie ist auch ein Anliegen von Uni-Rektorin Andrea Schenker Wicki. «Wir haben kürzlich den Wissenschaftler und Firmengründer Hans-Florian Zeilhofer als Vizerektor an Bord geholt und früher im Jahr den Innovationsfachmann Christian Schneider. Meine Aufgabe ist es, Basisforschung zu identifizieren, die Potenzial für eine kommerzielle Entwicklung hat», sagt Constable.

Verwirrende Lage

Doch es gib noch ein anderes Problemfeld: die eingangs erwähnte Vielfalt von Dienstleistern im Bereich der Firmengründung. Als Aussenstehender oder Newcomer ist die Lage verwirrend.

«Wenn die Uni wirklich einen Einfluss haben will, brauchen wir keine Diaspora von verschiedenen Eingangstoren, wir müssen ein Portal haben.» Mit der Zersplitterung «verlieren wir den guten Willen der Forscher und der externen Organisationen». Ed Constable glaubt, dass es an der Uni ist, ein solches Portal zu initiieren.

Wichtig auch, so Constable, dass nicht nur die ausseruniversitären Organisationen bei Fragen zu Unternehmensgründung, Patentrecht und der Infrastruktur den richtigen Ansprechpartner finden, «sondern auch unsere Forscherinnen und Forscher. Unsere Rolle ist ein bisschen die einer Partnervermittlung. Wir bringen Partner zusammen und schauen, ob die Magie da ist.» Einen Namen für diese Einrichtung gibt es noch nicht.

Grossfinanzierungen schwierig

Ein wirksamer Weg, Wissenschaftler zu motivieren, seien finanzielle Anreize, sagt Constable. «Eine etwas amerikanische Haltung. Sie darf aber nicht zu einer Monokultur werden, die einzig auf die Kommerzialisierung hinausläuft und Forschung vernachlässigt.»

«Blue Sky founding», das Gründen einer Firma ins Blaue hinaus, sei aber auch wichtig. Viele Innovationen kämen von völlig unerwarteten Beobachtungen. Es müsse eine Balance bestehen zwischen zielgerichteter Forschung und solcher, die von intellektueller Neugierde getrieben sei.

Der Kontakt zu Start-up-Financiers ist in diesem Zusammenhang absolut wichtig. Peter Burckhardt von der Finanzierungsgesellschaft EVA stellt fest, dass die Erstfinanzierungen von noch kleinen Firmen in der Regel recht gut zustande kommen. Schwierig werde es, wenn es später um Beträge von 40 bis 50 Millionen Franken gehe.

In der Region Basel ist im Forschungsbereich, wie nicht anders zu erwarten, vieles auf Life Sciences fokussiert. Doch gemäss Ed Constable sei man auch im Bereich der Physik, Chemie und Materialien sehr erfolgreich. Es gibt grosses Potenzial in der Medizintechnik, der Psychologie und in anderen Humanwissenschaften.