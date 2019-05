Ein unbekannter Velofahrer hat am Dienstag auf einem Fussgängerstreifen an der Elsässerstrasse in Basel eine Frau angefahren. Die Fussgängerin zog sich Gesichtsverletzungen zu, wie die Basler Polizei mitteilte. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.





