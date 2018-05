Bei einem gewalttätigen Streit in einer Basler Disco sind in der Nacht auf Sonntag zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm in der Folge vier Tatverdächtige fest, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

In und vor dem Tanzlokal in der Strasse Auf dem Wolf artete eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen nach sechs Uhr früh aus. Dabei wurden Stichwaffen eingesetzt. Die beiden Schwerverletzten wurden noch vor dem Eintreffen von Sanität und Polizei in Spitäler gebracht. Am Montag waren sie ausser Lebensgefahr.