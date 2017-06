Die Welt der Wikinger ist eine durch und durch patriarchale. Daran ändert auch nichts, dass die Geschichten von Magnus Chase – aktuell die Nummer 1 der Bestsellerlisten bei den Kinder- und Jugendbüchern – in die Gegenwart versetzt wurde. Die Nordmänner treffen sich in ihrer Freizeit zum Bowlen und reden dabei wie Schulplatzschläger in einer drittklassigen US-Serie. Doch für Mädchen ist das Leben in der walhallischen Gesellschaft kein Zuckerschlecken. Eine der Hauptfiguren, Samirah, soll mit einem Riesen zwangsverheiratet werden, Hidschab inklusive. Die Vermählung kann abgewendet werden und Sam, die auch schon mal von ihrem Göttervater in eine Salzsäule verwandelt wird, findet ihre wahre Liebe. Für das Leben als Ehefrau beendet sie ihr Dasein als kämpfende Walküre.

Magnus Chace 2: Der Hammer des Thor ★☆☆☆☆