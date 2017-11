Den Blick auf die Vogesen, den Jura, den Schwarzwald und bei guter Sicht auf die Alpen gibt es drauf zu. «Der Interregio-Wanderweg bewegt sich immer in der Vorbergzone», erklärte Mirko Bastian, Hauptgeschäftsführer des Schwarzwaldvereins, am Freitag bei der symbolischen Wiedereröffnung des Wegs an der alten Rheinbrücke in Badisch Rheinfelden.

Der trinationale Wanderweg führt auf 210 Kilometern rund um Basel. Die elf Etappen wurden so gewählt, dass es dort stets etwas Interessantes zu entdecken gibt.