Als Schweizer auswanderten

Ein Dorf in der Eidgenossenschaft. Es herrschen Armut, Hunger und bittere Not. Freundschaften zerbrechen an Verzweiflung und Intrigen. Es bleiben nur noch die Flucht über den Atlantik und Hoffnung auf ein besseres Leben. Kaum zu glauben: Die Schweiz war vor 200 Jahren ein Armenhaus. Die Laienbühne Freies Theater Therwil führt das Drama «Das Weite suchen» auf, eine Geschichte über Schweizer Auswanderer im Jahr 1817. Das einfache Bühnenbild unterstreicht die gedämpfte Grundstimmung; alles ist in dunkeln Tönen gehalten. Das Stück stammt vom Schweizer Autor Paul Steinmann, Regie führt Dalit Bloch.

Freitag bis Sonntag Mehrzweckhalle, Therwil; Fr/Sa 20 Uhr, So 18 Uhr; weitere Spieldaten unter www.freiestheater-therwil.ch

Öffentliche Übung