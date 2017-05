Boulder-Schweizermeisterschaften

Bereits zum vierten Mal werden am Samstag die Meistertitel für die besten Boulderer der Schweiz in der Kletterhalle B2 Boulders & Bar in Pratteln vergeben. 38 Damen und 44 Herren messen sich am 13. Mai in den Kategorien Elite (Aktive) und U18. Es ist der zweite Boulder-Wettkampf in dieser Saison.

Titelverteidiger bei der Elite sind die amtierende Boulder-Weltmeisterin Petra Klingler (Bonstetten ZH) und Baptiste Ometz (Fully VS), sowie Katharina Tognon (Langnau am Albis ZH) in der Kategorie U18.

Samstag B2 Boulders & Bar in Pratteln, 10.30 bis 19.30 Uhr

