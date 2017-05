Premiere in Muttenz

Eine neue Tradition soll in Muttenz Einzug halten: Am Sonntag findet das 1. Wartenberg-Schwinget statt. Die Veranstalter erwarten ein attraktives Teilnehmerfeld. Der Sonntag gehört den Aktiven. Schwinger aus der Region und zwölf Gästeschwinger kämpfen um den Tagessieg. Bereits am Samstag greifen 220 Jungschwinger aus den Kantonen Baselland, Basel-Stadt, Aargau und Solothurn in den Sägemehlringen zusammen. Die 8- bis 17-jährigen «bösen Buben» sind in 5 Alterskategorien eingeteilt. Organisator ist der Schwingklub Muttenz.

Samstag und Sonntag Areal des Schulhauses Breite, Gratiseintritt.