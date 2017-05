Mühlenfest im Klybeck

Am Samstag ist der Schweizerische Mühlentag. Die frisch umgebaute Aktienmühle feiert mit: Ab 14 Uhr öffnet sie die Türen zu den Ateliers und Werkstätten. Die Besitzerin und Vermieterin des Areals, die Stiftung Habitat, führt um 16 und 17.30 Uhr jeweils durch das Gebäude. Für Kinder und Jugendliche gibt es am Nachmittag eine Schreib-, Druck- und Buchbindewerkstatt. Auch der Klybeck-Spielraum ist für sie geöffnet. Am Abend legt DJ Klangfieber auf, und die Live-Karaoke-Band «Starmachine» lädt zum Mitsingen ein. Der Eintritt ist frei.

Samstag Mühlenfest in der Aktienmühle, Gärtnerstrasse 46, Basel; ab 14 Uhr.





