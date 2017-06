Circus Knie

Der Schweizerische Nationalzirkus macht ab heute Station in Basel, und zwar auf der Rosentalanlage. Das neue Programm läuft unter dem Titel «Wooow!» und zeigt 56 Artisten aus elf Nationen. So unter anderem die Luftakrobaten Desire of Flight. Durch die Vorstellung führt der Komiker Housch-ma-Housch.

Ab Freitag bis 21. Juni auf der Rosentalanlage in Basel.

