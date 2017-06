Tag der offenen Tür

Einblick in die Psychiatrie

Wer sich ein Bild von der Psychiatrie in der Klinik Arlesheim machen will, kann dies am Tag der offenen Tür tun. Dem Anlass am Samstag ist ein Umzug der psychiatrischen und psychosomatischen Abteilung ins Haus Lukas vorausgegangen. Viele Fachpersonen aus Medizin und Pflege stellen den Besuchern die Angebote vor – mit Kurzvorträgen, Führungen und an Informationsständen.

Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr, Klinik Arlesheim, Pfeffingerweg 1, Arlesheim.