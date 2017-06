Bläserfestival

Starke Lungen, gute Stimmung

Wenn klassische Big Bands sich mit Ska-Musikern und Funk-Grössen eine Bühne teilen, dann ist wieder Zeit für das alljährliche Bläserfestival in Weil am Rhein. Seit gestern bespielen verschiedene Gruppen aus der ganzen Welt mit Saxofonen, Trompeten, Tubas und viel Leidenschaft drei Tage lang die Bühnen der Stadt und ziehen musizierend durch die Strassen.

Heute und morgen in der Innenstadt von Weil am Rhein.

Mehr Infos auf: www.blaeserfestival.de.