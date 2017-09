Messegelände, Basel

Street Food Festival

Seit 2015 ist der Streetfoodtrend aus den USA auch in der Schweiz zu finden. Mobile Stände verkaufen Köstlichkeiten aller Art. Insgesamt 350 000 Besucher konnte man in den letzten beiden Jahren an Streetfood-Festivals antreffen. 2017 werden 14 weitere Festivals stattfinden. Falls Sie an Speisen aus aller Welt interessiert sind, dann sollten Sie den nächsten Tourstopp ab heute auf dem Messegelände Basel auf jeden Fall besuchen. Weitere Infos unter: www.streetfood-festivals.ch

Freitag 17:30 Uhr - 24:00 Uhr, Samstag 11:30 Uhr- 24.00 Uhr, Sonntag 11:30 Uhr - 19:00 Uhr auf dem Basler Messegelände

