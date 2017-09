Basel

Vom Totentanz zum Lysbüchel

Zur Feier des europäischen Tags des Denkmals führt der Kanton Basel-Stadt durch das St. Johann Quartier. Während des gesamten Tages kann man eine kostenlose Fahrt mit historischen Tramkompositionen unternehmen. Zudem kann man sich beim Informationsstand der kantonalen Denkmalpflege am St. Johanns Platz zu verschiedenen Führungen durch das am Rhein liegende Quartier anmelden. Abgerundet wird die Veranstaltung durch das Denkmaltag-Finale mit der Soulsängerin Ira May, in der Güterhalle des Bahnhofs St. Johann.

Samstag 9:30 Uhr, St. Johanns-Vorstadt

Weitere Infos unter: www.denkmalpflege.bs.ch

