Basel

ZeitRäume in Basel

Vom 16. bis zum 24. September findet in Basel das ZeitRäume Festival statt. Das Festival ist die erste Biennale für neue Musik und Architektur. Zum Tag des Friedhofs wird es morgen Samstag, 16. September, eine Klangreise durch den Friedhof Hörnli geben. Daneben kann man auch den Parcours «Wasserwege» im St. Alban-Tal besuchen. Ebenfalls am Samstag wir die Veranstaltung «Dachterrassenmusik» die Besucher unterhalten. Am Sonntag geht das Programm mit dem Theater «One shot rain» im Gare du Nord in die nächste Runde.

Samstag 16. bis So, 24.9. diverse Orte.

Weitere Infos unter: www.zeitraeumebasel.com

