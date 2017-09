Basel

Jour de fête in der Musikakademie

Im Stadtcasino wird noch aufgefrischt und erweitert, ein anderer bedeutsamer Basler Musiksaal erstrahlt bereits in neuem Glanz. Davon kann man sich am Samstag überzeugen, wenn die Musik-Akademie ihren Grossen Musiksaal nach der Renovation wiedereröffnet. Das will gefeiert werden, ebenso das 150-Jahr-Jubiläum der Institution selber. Auf dem ganzen Areal der Akademie finden am «Jour de fête» rund 100 Veranstaltungen mit 1000 Beteiligten statt, Schüler, Studierende und Lehrer präsentieren ihr Können und ihre Projekte.

Samstag 11-16 Uhr und 19-24 Uhr. Musik-Akademie, Leonhardstrasse 6.

Weitere Infos unter: www.musik-akademie.ch

__