Sissach

Sissacher Team Challenge

Die Sissacher Team Challenge ist ein Hindernislauf mit vielen abwechslungsreichen Hindernissen. Das Ziel ist es im Team so viele Runden wie möglich in einer bestimmten Zeit zu absolvieren und so den Wettkampf zu gewinnen. Bei dem Hindernislauf darf sich immer nur eine Person pro Team auf der Strecke befinden. In der Turnhalle Bützenen, wo die Challenge stattfindet, wird es Wechselzonen geben, die es den Läufern ermöglichen, sich abzuwechseln.

Samstag 15.30 Uhr bis 23 Uhr, Mehrzweckhalle Bützenen.