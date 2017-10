Laufenburg

Liestals Gastauftritt im Fricktal

An der Hela Laufenburg, dem alljährlichen Mix aus Gewerbeschau, Chilbi und Markt, ist diesmal Liestal Tourismus offizielle Gastregion. Stadtpräsident Lukas Ott wird an der heutigen Eröffnung eine Ansprache halten. Insgesamt werden rund 30 000 Besucherinnen und Besucher erwartet, die in den 16 Beizli am Freitag und Samstag bis 2 Uhr früh auf Bedienung hoffen dürfen.

Freitag bis Sonntag Eröffnungsfeier heute um 16 Uhr, Burgmatt-Gelände.

