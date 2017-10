Basel

Road Songs For Lovers an der Baloise Session

Zwei grosse Stimmen an der Opening Night der Baloise Session: Chris Rea, mit 30 Millionen verkauften Alben und Hits wie «Josephine» und «on The Beach», stellt in Basel sein neues Werk «Road Songs For Lovers» vor. Es ist nach einer Reihe von Blues-Alben das erste Balladen-Album seit Jahren. Unterstützt wird Rea von der Irin Imelda May.

Samstag 20 Uhr

Weitere Infos unter: www.baloisesession.ch

