Basel

Kultiger Zimtschnägg

Der Name ist Programm. Kaum zwei Jahre ist es her, seit die Gastronautische Gesellschaft an der Riehentorstrasse die Bäckerei Kult eröffnet hat - und schon kann expandiert werden. Nach Kleinbasel ist nun das St. Johann dran: Am 4. November feiert die Kult Bäckerei Eröffnung an der Elsässerstrasse - jetzt gibts die besten Zimtschnägge der ganzen Stadt endlich auch auf der anderen Rheinseite.

Samstag Elsässerstrasse 43, Basel. 8 bis 18 Uhr.

