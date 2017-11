Basel

Comics von Lorenzo Mattotti

Mit der Vernissage am Freitagabend eröffnet das Cartoonmuseum die neue Ausstellung von Lorenzo Mattotti. Der 1954 in Brescia geborene, heute in Paris lebende Maler und Illustrator gehört zu den wichtigsten Comiczeichnern weltweit. Die Ausstellung im Cartoonmuseum ist die erste Retrospektive Lorenzo Mattottis in der Schweiz und bis März 2018 in der St. Alban-Vorstadt zu besichtigen.

Freitag 18.30 Uhr Vernissage. Ausstellung ab Samstag im Cartoonmuseum Basel.

