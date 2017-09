Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es offiziell: Der Bund, die beiden Basel und die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) unterzeichnen eine Absichtserklärung zur Weiterentwicklung der Rheinhäfen in Basel. Konkret geht es um den geplanten Bau eines dritten Hafenbeckens in Basel-Kleinhüningen.

Bereits mit der Genehmigung des neuen Gütertransportgesetzes hatte sich die Bundespolitik dafür entschieden, die Bedeutung der Rheinschifffahrt zu stärken. Mit der nun unterzeichneten Absichtserklärung sollen die Rheinhäfen verstärkt in die nationale Verkehrsinfrastruktur eingebunden werden.

«Die Vereinbarung mit dem Bund ist ein entscheidender Pfeiler für die Zukunft der wichtigsten Logistikdrehscheibe der Schweiz und insbesondere auch des Stadthafens Kleinhüningen», kommentiert der Basler SP-Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin. Und sein Baselbieter SVP-Amtskollege Thomas Weber ergänzt: «Damit erfahren die Rheinhäfen definitiv die Anerkennung als Drehscheibe von nationaler Bedeutung. Das ist für unseren Wirtschaftsstandort eine gute Nachricht.»

Mit der Erklärung bekräftigt der Bund seine Absicht, sich in Form von bedingt rückzahlbaren zinslosen Darlehen an der Finanzierung des dritten Hafenbeckens zu beteiligen. Die Kosten für das Projekt werden auf 111 Millionen Franken geschätzt. Der Bund wird davon maximal 50 Prozent übernehmen, den Rest wird Basel-Stadt daran zahlen. Geht alles nach Plan, wird die Baubewilligung Mitte 2018 eingereicht. Nach vier- bis fünfjähriger Bauzeit könnte das Hafenbecken dann 2022 oder 2023 in Betrieb genommen werden.

„Die Bedeutung der Schweizerischen Rheinhäfen für die Versorgung der Schweiz zeigt sich angesichts des immer noch andauernden Unterbruchs der rheintalbahn bei Rastatt in aller Deutlichkeit“, sagt Peter Füglistaler. Für den Direktor des Bundesamts für Verkehr (BAV) ist „eine Beteiligung des Bundes an dieser Infrastruktur von nationaler Bedeutung deshalb angezeigt“.

Zur Umsetzung des Projekts soll nun eine Hafeninfrastruktur AG als Tochtergesellschaft der SRH gegründet werden. Daran kann sich auch der Bund beteiligen, wobei er die bedingt rückzahlbaren Darlehen als Eigenkapital in die Aktiengesellschaft einbringen könne.

Mit der Finanzierungszusage für diesen Schiffsanschluss an den Containerterminal Basel Nord lege der Bund „einen entscheidenden Grundstein für eine leistungsfähige und vernetzte Infrastruktur für unsere handelsorientierte Volkswirtschaft“, zeigt sich Hafendirektor Hans-Peter Hadorn hochzufrieden.

Schon heute erfolgen rund 40 Prozent aller Schweizer Im- und Exporte über Basel. Alleine der Anteil der Schifffahrt liegt bei 12 Prozent. Und diese Mengen dürften in den kommenden Jahren nochmals deutlich zunehmen. Denn die Häfen in Rotterdam werden weiter ausgebaut – und damit auch die Warentransporte über den Rhein.

Noch nicht definitiv vom Tisch ist auch das parallel zum Basler Bauvorhaben erarbeitete private Projekt Container Terminal Weil (CTW) von Swissterminal, Ultra-Brag und Danser in Weil am Rhein. Dieses scheint allerdings zu stagnieren, wie die deutschen Behörden durchblicken lassen. Die für den Bau des Containerterminals nötige Umzonung des Areals oder die Planung des erforderlichen Autobahnanschlusses seien nicht weiter gekommen.