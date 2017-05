Janko ist in einem Wiener Quartier unter lauter Türken aufgewachsen. Integration, so sagt er, habe es damals kaum gegeben. Viele Türken seien gewaltbereit gewesen, er selber habe Vorurteile entwickelt, weil sein Bruder verprügelt worden sei. Inzwischen, nach zahlreichen Reisen und langen Aufenthalten in aller Welt, seien seine Vorurteile zu «1000 Prozent begraben». «Es ist nicht mein Verdienst, dass ich in einem sicheren Land wie Österreich geboren bin», sagt er. Und fragt sich, warum das nicht jeder Mensch so sehen kann. Eine klare Antwort hat er nicht.