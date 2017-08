Ihre Fussballkarriere wurde durch den Film «Bend it like Beckham» weltberühmt. Vor 11 Jahren kam sie mit ihrem Mann nach Basel und hat hier im Bereich medizinisch-diagnostische Bilder und Herz-Biofeedback geforscht. Vor fünf Jahren entschied sie sich für eine Laufbahn als Sound- und Videokünstlerin, stellte seither unter anderem in Liestal und Basel aus.

Nun hat die 45-Jährige das interdisziplinäre Festival Heart Basel’17 gegründet, das heute Abend beginnt. Dessen Konzept liest sich wie ein Amalgam aus allem, was Jhootis Leben bisher ausgemacht hat. Darin sehe sie auch ihre Aufgabe: unterschiedlichste Disziplinen wie Wissenschaft, Technik, Musik und Tanz zusammenzubringen.

Das Herz als Taktgeber

Während sieben Tagen präsentiert das Festival im Basler Sommercasino Produktionen mit Kunstschaffenden aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Doch einen gemeinsamen Nenner gibt es: Allen Performances liegt der Sound des menschlichen Herzschlags zugrunde. Wie dieser ins Spiel kommt, demonstrierte Jhooti gleich an der Medienorientierung.

Den Journalistinnen und Journalisten wurde ein Tonabnehmer um die nackte Brust geschnallt. Die Impulse, die von den Presseherzen ausgingen, verwandelte Jhooti in unterschiedlich klingende Rhythmen. «It’s funky, isn’t it?», fragte sie lachend in die vom eigenen Körpersound doch etwas irritierten Gesichter.

Mit eben solchen vor Ort erzeugten Herzimpulsen als Basismaterial werden Musiker wie Elia Rediger, Philip Kannicht oder Daniel Freitag arbeiten. DJs wie diejenigen des Produzentenkollektivs Alma Negra, Janiv Oron oder Nik von Frankenberg werden rund um die Herzschläge ihre Performances kreieren.

Künstler wie Fabio Masini, Dirk Koy oder Mykim Tran setzen die Impulse visuell um. Tänzer wie Max Zachrisson, Alba Carbonelli Castillo-Perez und die Kompanie Carta Blanca Dance werden mit ihren Herzen Rhythmen erzeugen, zu denen sie wiederum in einer Art Feedbackschleife tanzen.

Dabei ist Jhooti an allen Abenden als künstlerisch beratende und technologisch versierte Expertin involviert. Dem Multitalent geht es darum, die Grenzen der jeweiligen Disziplinen zu erweitern und den künstlerischen Prozess zu beflügeln. Steht in dieser Ausgabe das Herz im Zentrum, so sollen in weiteren Festivaljahren Gehirnströme oder der Atem Quell der Inspiration sein.

Neben den allabendlichen Performances bietet das Festival im Souterrain des Sommercasinos ab jeweils 17 Uhr Zugang zu einer Installation. Im Zentrum dieser steht ein Tisch, an welchem sechs Personen per Fingerdruck ihre Herzfrequenzen einspeisen können. Aus diesen Impulsen entsteht ein waberndes Bild aus Beziehungsgeflechten und eine Soundlandschaft, die wiederum die Lichtintensität im Nebenraum steuert.