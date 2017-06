Wenn Ihr Schrebergarten etwas ganz Besonderes ist und in der Region Basel liegt, machen Sie an der Verlosung mit. Alles was sie dafür tun müssen:

Schicken Sie uns bis zum 23. Juni 2017 um 24 Uhr,

ein Bild mit Standort und einer kurzen Begründung , wieso Ihr Schrebergarten eine Auszeichnung verdienen würde,

an verlosung@bzbasel.ch.

Vergessen Sie Ihre vollständige Anschrift nicht.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. (bz)

Über den Wettbewerb wird keine Korresponzenz geführt. Eine Bar-Auszahlung der Preise ist nicht möglich.