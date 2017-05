Von der Baselbieter Regierung kann auch die Stadt profitieren

Das Quintett aus dem Nachbarskanton würde frische Landluft in das staubig gewordene Rathaus bringen.

In den vergangenen Jahren haben die Städter einen wahren Räppliregen aus Hohn und Spott über die Baselbieter Regierung ausgegossen. Immer von der sicheren Warte einer finanzstarken Hochburg. Dabei wäre ein Austausch der Exekutive gerade aus Städter-Sicht überaus sinnvoll.

Der grüne Sicherheitsdirektor Isaac Reber würde sicher dabei helfen, das Cannabis-Projekt voranzutreiben. Alleine schon sein Vorname erinnert an einen berühmten Sohn dieser Stadt, während jener des städtischen Sicherheitsdirektors an einen Baselbieter Schmusebarden mahnt.

Baudirektorin Sabine Pegoraro könnte der ewigwährenden Parkplatz-Debatte neuen Schub verleihen – die Situation wirkt reichlich festgefahren. Oder wie wäre es mit einer velofreien Innenstadt? Monica Gschwind wiederum würde die Uni in deren Innerstem kennen lernen. Vielleicht bilden sich dann doch noch zarte Bande zu dieser über fünfhundertjährigen Bildungsinstitution, in der man sich übrigens nur sehr selten die Hände schüttelt, sondern – ähnlich einem Stammtisch im Waldenburgertal – viel eher auf den Tisch klopft. Thomas Weber als Gesundheitsdirektor – nun hier sind unsere Gefühle nicht so stark. Dieses Departement ist halt einfach zur Unsichtbarkeit verdammt. Allerdings dürften mit ihm rund 15 Prozent der Wahlbevölkerung frohlocken, da die zweitgrösste Partei Einsitz in die Regierung erhalten würde. Und stellen Sie sich dieses Bild vor, wenn in der Dalbe bald seine Schafe weiden – dem Daig bliebe vor Schreck das Canapé im Hals stecken.

Bleibt noch Schatzmeister Toni Lauber. Offen gestanden: Es fällt uns nicht ganz einfach, Eva Herzog einfach so ziehen zu lassen. Eines kann man ihm aber sicher nicht absprechen: einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Mit ihm würde jener Humor kompensiert, der bei einem Auszug von Hans-Peter Wessels aus dem Rathaus der Stadt abhandenkäme. Das würde ihn gar zum obersten Repräsentanten befähigen.

Ja, vielleicht ist es ganz reizvoll, die linke Stadt für eine gewisse Zeit in Obhut bürgerlicher Landschäftler zu geben. Und das Beste daran: Wir könnten uns (auch) diesen Deal leisten.