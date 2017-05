Das Jahr 2004 markiert einen Wendepunkt beim Bau von Eigenheimen. Zwar wusste man schon lange um die drohende Gefahr aus dem Innern der Erde. Doch verbindliche Vorgaben beim erdbebensicheren Bauen gibt es erst seit jenem Zeitpunkt, als ein Merkblatt, SIA 2018, herausgegeben wurde. 2009 erklärte der Kanton Basel-Stadt dieses als verbindlich.

Dies bedeutet, dass wer grössere Umbauarbeiten an seinem Eigenheim vornimmt, sich gleichzeitig gegen Erdbeben schützen muss. Regierungsrat Hans-Peter Wessels trieb den Erdbebenschutz voran. Neben Basel-Stadt kennt nur das Wallis als zweite grosse Risikoregion solche Vorschriften, Baselland nicht. 2012 sagte Wessels etwa: «Wenn wir 80 Jahre alt werden, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein schweres Beben erleben, bei einem Sechstel.» Es sei wie beim russischen Roulette.

2012 fand zu diesem Thema eigens eine Tagung statt. An dieser sagte Thomas Wenk, Präsident der Schweizer Gesellschaft für Erdbebeningenieurswesen und Baudynamik, dass seine Eigentümerverpflichten verletze, wer sich einer Ertüchtigung verwehre. Ein Erdbeben, so der Bund, sei die grösstmögliche Naturkatastrophe in der Schweiz. Experten schätzen, dass 20 bis 30 Prozent der Bausubstanz in Basel von einem Erdbeben, wie es alle 475 Jahre passiert, zerstört würden.

Doch wer sich in Sicherheit wiegt, nachdem er die zuweilen teuren Ertüchtigungen vorgenommen hat, liegt falsch. Ein Ingenieur, der namentlich nicht genannt werden will, sagt gegenüber der bz: «Diese Massnahmen erzielen den gegenteiligen Effekt. Wenn die Erde bebt, wirken sich die Kräfte der nicht-ertüchtigten Gebäude auf jene aus, die stabiler gemacht wurden.»

Auf der offiziellen Website des Kantons klingt das etwas anders: «Erdbebengerechtes Bauen bzw. die Ertüchtigung bestehender Gebäude minimiert potenzielle Erdbebenschäden.»

Stimmen tut beides. «Grundsätzlich hat der Ingenieur recht», sagt Pierino Lestuzzi von der ETH Zürich. Er ist Präsident der Normkommission für den Nachfolger von SIA 2018, der im Herbst erscheinen und das neue Standardwerk für erdbebensicheres Bauen werden soll. «Es wäre besser, man würde jeweils ganze Häuserzeilen stabilisieren.»

«Dies ist aber aufgrund der komplexen Eigentumsverhältnisse in der Regel meist nicht umsetzbar. Als Kanton würden wir solch ein Vorgehen allerdings empfehlen», sagt hingegen Stephan Husen von der Gefahrenprävention beim Basler Gesundheitsdepartement. Für alleinstehende Gebäude treffe der geschilderte Fall sowieso nicht zu. Doch in Basel sind diese Gebäude selten: Nur zwischen fünf und zehn Prozent der Baumasse ist freistehend. «Erdbebenertüchtigungen sind langfristige Projekte, sodass über den gesamten Zeitraum gesehen, auch eine Ertüchtigung einzelner Gebäude in der Summe zu einem besseren Zustand der gesamten Häuserzeile führen wird», sagt Husen.

Lestuzzi pflichtet ihm bei: «In vielleicht 100 Jahren sind dann alle Gebäude erdbebenertüchtigt und jedes einzelne Haus sicherer als jetzt.» Die aktuelle Handhabe sei schlicht der pragmatischste Weg, damit überhaupt ein Weg gefunden werde, sich gegen die Gefahr zu schützen.Für die heutigen Hausbesitzer bedeutet dies, dass sie in den sauren Apfel beissen müssen, stehen sonstige Renovationen an.

Eine gute Nachricht aber gibt es: Wer sein Haus stabilisiert, zahlt eine tiefere Prämie bei der Erdbebenversicherung. Zumindest einer der beiden von der bz befragten Versicherer sagt: «Dies wird bei Helvetia im Tarif berücksichtigt.»