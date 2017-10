Der Samstag kostet das Doppelte

Diese Bedürfnisse sieht Lachenmeier Ende Woche. Je näher am Wochenende, desto besser. Aber eben: Dann sind alle Termine oft schon Monate davor ausgebucht. Freitags kann ohnehin nur alle zwei Wochen auch am Nachmittag geheiratet werden, samstags nur einmal im Monat und nur morgens.

"Freitag und Samstag sind die beliebtesten Tage, Samstage sind in der Regel ausgebucht", sagt Di Nucci. Der Tag ist so begehrt, dass Paare für die Trauung statt 75 Franken 150 Franken hinblättern. Hinzu kommen die Kosten für Ehevorbereitung und Familienausweis.

Generell lassen Paare für ihre Ziviltrauung mehr springen als noch vor einigen Jahren. Den Grund sieht Lachenmeier darin, dass viele Basler keiner Kirche angehören und neben der zivilen Trauung keine zeremonielle Hochzeit feiern. Di Nucci bestätigt das. Standesamtlich heirateten immer mehr Paare in Weiss und mit Brautstrauss. "Ausserdem äussern die Paare mehr Wünsche." Etwa, dass sie sich Gedichte vorlesen dürfen oder jemand singt. "Wir machen, was möglich ist, unsere zentrale Aufgabe bleibt aber, die staatliche Trauung durchzuführen."

Und diese ist klar geregelt – auch zeitlich. An den 15 Minuten, die jedem Paar gewährt werden, kann nicht gerüttelt werden. Die Öffnungszeiten hingegen scheinen nicht in Stein gemeisselt: Der Samstag kam erst vor etwa zehn Jahren dazu. Di Nucci äussert sich nicht zu Lachenmeiers Forderungen, solange der Vorstoss hängig ist. Der Regierungsrat werde sich zur gegebenen Zeit äussern. Allgemein sagt er nur: "Einige Paare, die nicht an einem Freitag oder Samstag heiraten, feiern an einem anderen Tag und heiraten kirchlich."