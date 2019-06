Reto Pulfer: «Tincti», Museum der Kulturen

Die Realität sieht so aus: Auf den ersten Blick wie das Refugium eines Obdachlosen. Aber wer den netten Guard beim Eingang fragt, kriegt eine wunderbare Erklärung dieses eindrücklichen Werks – und schreitet danach mit ganz anderem Blick durch den Dachstock.

Die Realität sieht so aus: Der Ochse ist sehr hübsch anzuschauen. Und man darf auf ihm reiten! Das erfreut besonders die Blogger unter den Besuchern. Schnell rauf gestiegen und Handyfoto geknipst. Und dann ab auf Instagram damit. Ausdruck des Immateriellen? Naja.

Das Programm sagt: «Althamers surreale Figur entstand aus dem Interesse des Künstlers am Unterbewussten und dem Ausdruck des Immateriellen.»

Die Realität sieht so aus: Der kleine Bube mit dem Ritterhelm passt perfekt zwischen die antiken Vasen. Sein Papa weilt derweil an der Unlimited – halten Sie dort Ausschau, Sie werden ihn sofort erkennen!

Das Programm sagt: «Grasso schafft (...) Atmosphären, in denen die Grenzen unserer Wahrnehmung und unseres Wissens an der Schnittstelle heterogener Zeitlichkeiten und Geografien infrage gestellt werden.»

Die Realität sieht so aus: «Was hat das genau mit Erasmus zu tun?», fragt eine Dame. Der Guard holt Luft. Wir entfernen uns rasch.

Das Programm sagt: «Als emblematischer Ausdruck der Befragung von Materialität, dem Experimentieren am Rande der Absurdität und seiner Affinität zu Sprache und Schrift, ist dies ein geeigneter Ort, um diesen vielschichtigen Dialog nicht nur visuell, sondern auch in einem wörtlichen Sinne zu erweitern.»

Die Realität sieht so aus: Eine tolle Skulptur für Kinder. Rein und raus und rein und raus. Dabei an die perzeptiven Ebenen denken und durch die Scheiben hindurch Grimassen schneiden.

Das Programm sagt: «Das Werk bezieht sich auf die Teilungen des politischen Territoriums in der Nachkriegszeit und auf die fortlaufenden Auswirkungen sozialer und geografischer Spaltungen.»

Die Realität sieht so aus: Eines der einzigen Werke des Parcours, das tatsächlich mitten im öffentlichen Raum steht und so in Kontakt mit der Bevölkerung kommt. Fazit nach 30 Minuten Beobachtung: Niemand bleibt stehen.





Matias Faldbakken: «Sketch for Tile Drawing», Sportplatz Rittergasse