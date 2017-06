Gästeliebling wegen Yassa-Menü

Stocker hatte Birame ins Restaurant Johann, das inzwischen geschlossen ist, geholt und beschäftigt ihn jetzt im «Sunnebeedli»-Restaurant. Dort kocht Birame manchmal den senegalesischen Lammeintopf Yassa, der ihn bereits im «Johann» zum Liebling der Gäste gemacht hatte. «Birame ist mit seinem sonnigen Wesen eine Stütze für das Team», sagt Stocker.

Und Birame selber betont, wie wichtig der Einsatz seiner Basler Freunde gewesen sei. Möglicherweise hätte er ohne sie den Entscheid des Migrationsamtes, wonach er kein Härtefall sei, kampflos geschluckt. Und sässe jetzt in seinem alten Leben. Wobei dieses nicht mehr dasselbe wäre, sagt er: «Wenn man ein paar Jahre weg ist von der Heimat, ist man auch dort ein Ausländer.» Was für ihn aber kein Problem sei, weder dort, noch hier.

Schlechte Erfahrungen wegen seiner Hautfarbe habe er in der Schweiz noch keine gemacht. «Ich verhalte mich korrekt und meide Orte, an denen sich merkwürdige Leute aufhalten.» Würde er sich nach 20 Uhr am Claraplatz aufhalten, müsste er sich nicht wundern, wenn ihn die Polizei kontrollieren würde, sagt er selber.

Auch wegen seiner Religion, dem Islam, sei er noch nie kritisiert worden. «Die Leute sehen mir meinen Glauben ja nicht an.» Für ihn ist klar: «Religion ist Privatsache.» Er besucht hie und da eine Moschee und trinkt nie Alkohol. Den Ramadan könne er nicht einhalten, schliesslich müsse er die Menüs, die er kreiert, kosten.

Die Religion ist seine Privatsache

Die Anschläge, die Terroristen im Namen seiner Religion verüben, verurteilt Birame: «Diese Leute missbrauchen die Religion für ihre politische Ideologie.» Was ihn auch beschäftigt, sind die vielen Flüchtlinge, die über das Meer nach Europa kommen. «Da muss eine Lösung gefunden werden», sagt er traurig.

Auch aus seinem Land flüchten jährlich zahlreiche Menschen auf diese gefährliche Art. Vergangenes Jahr waren es knapp 10 000. Birame weiss, dass längst nicht alle so viel Glück haben werden, wie er es hatte. Er ist aber sicher, dass man es schaffen kann, wenn man nur hart genug kämpft, sich anpasst und die Landessprache kann.

Seit einigen Wochen lebt Birame seit zehn Jahren mit einer B-Bewilligung hier. Er kann jetzt also eine unbefristete C-Bewilligung beantragen, was er bald tun wird, wie er freudig sagt. Inzwischen bezeichnet er die Schweiz als seine Heimat, als die andere Heimat neben Senegal. Wo er seinen 60. Geburtstag feiern möchte, behält er für sich. Es sei zu früh, daran zu denken. Ausserdem gäbe es hier noch viel zu tun für ihn. Sagt er – und rennt in die Küche.