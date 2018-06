Das Haus der elektronischen Künste (HEK) hat das Kollektiv an die Liste geladen. Speziell für Basel haben die Künstler weltweit zum Kunstmarkt recherchiert und Dutzende Reisen unternommen. Als Resultat wurde ein Algorithmus entworfen. Der Plan dazu ist im Keller der Liste zu sehen. «Algoffshore» erklärt sehr präzis, wie am Kunstmarkt Steuern optimiert oder gar steuerfrei Gewinne erzielt werden können.

Die eine Strategie ist, anonym zu handeln. Entweder Cash unter der Hand. Oder indem man eine Briefkastenfirma in einem Offshore-Staat gründet. Dritte Möglichkeit: Der Händler bringt seine Ware in Freilager, zollfreie Zonen, wie sie weltweit, auch in Basel oder Genf existieren. Diese Taktik verknüpft der Händler am besten mit der Briefkastenfirma-Strategie. Ist die Ware einmal zollfrei eingelagert, kann sie in dieser Zone zwischen Firmen, die dort Depots haben, gehandelt werden.





__________

Impressionen von der Art Unlimited: