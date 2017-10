Das französische Atomkraftwerk Tricastin besteht aus vier Druckwasserreaktoren mit einer Leistung von je 915 Megawatt und wurde 1980/81 in Betrieb genommen. In ganz Frankreich gibt es 58 Reaktoren. Tricastin liegt in Südostfrankreich zwischen Valence und Avignon am Ufer des Canal de Douzère-Mondragon an der Rhone, durch die das Atomkraftwerk auch gekühlt wird.

2016 hat Tricastin knapp 21 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert. Das entspricht sechs Prozent der französischen AKW-Produktion und 50 Prozent des Energiebedarfs der Region Rhône-Alpes. Damit können 3,5 Millionen Einwohner mit Elektrizität versorgt werden. Das AKW beschäftigt rund 2000 Mitarbeiter und ist damit einer der grössten Arbeitgeber des Departements Drôme.