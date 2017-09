Am Montag erhält der Ökonom Hans Gersbach den Wissenschaftspreis der Stadt Basel. Ausgezeichnet wird er gemäss Medienmitteilung des Regierungsrates für seine «herausragenden interdisziplinären Arbeiten zu gesellschaftlich und wirtschaftspolitisch hochaktuellen Themen» wie Wachstums- und Innovationsprozesse, über die Problematik der soliden Bankenfinanzierung sowie die monetäre Stabilität von Institutionen und Ländern.

Der 1959 in Hellikon im Fricktal geborene Gersbach durchlief seine gesamte akademische Ausbildung an der Universität Basel. Zunächst schloss er ein Studium in Physik und Mathematik ab, anschliessend absolvierte er ein Diplom in Versicherungsmathematik. «Zur Ökonomie bin ich aus Neugier gekommen. Es gibt auch noch andere Dinge als Mathematik», sagt er im Gespräch mit der bz. 1990 promovierte er, 1995 erfolgte die Habilitation im Zuge einer Assistenzprofessur ebenfalls an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät in Basel.