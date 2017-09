Die Linksradikalen haben sich dem Kampf gegen den Neubau des Bässlergut Gefängnis' verschrieben. Vor mehreren Monaten haben sie eine Liste der beim Neubau involvierten Firmen veröffentlicht und zu Randalen aufgerufen. Auf der Liste befinden sich die involvierten Baufirmen, Architekten und die Privatadresse des Basler Sicherheitsdirektors Baschi Dürr (FDP).

Ein Teil der Liste wurde bereits abgearbeitet. So ging ein Transportfahrzeug einer Basler Sanitärsfirma am 29. Mai direkt vor der Haustüre von Sicherheitsdirektor Baschi Dürr in Flammen auf. Zwei Wochen später wurde die Fassade am Einfamilienhaus eines Basler Brandschutzexperten verschmiert. Und am 27. Juni brannte ein Implenia-Transporter im Zürcher Kreis 3.

Alle drei Firmen stehen auf der Liste und alle drei Taten wurden von den Linksextremisten für sich reklamiert. Bereits am 19. Mai wurde auf der Bässlergut-Baustelle ein Bagger angezündet, ein zweites Fahrzeug fing ebenfalls Flammen. Und im April sollen die Pneus mehrerer Autos von Implenia-Geschäftsführern plattgestochen worden sein. Und nun ging am Wochenende ein Zivilfahrzeug der Kantonspolizei Basel-Stadt in Flammen auf.

Die Basler Staatsanwaltschaft hat zunächst lediglich wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung ermittelt, weil die Liste nicht als öffentliche Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit angesehen wurde. Das hat sich mit einem weiteren, expliziteren Blogeintrag geändert. Anfang Juli bestätigt Sprecher Peter Gill gegenüber der «Schweiz am Wochenende», dass ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Gleichzeitig würden die einzelnen Verfahren wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung weiterlaufen.

Die Linksextremisten wollen ihre Liste weiter abarbeiten. So jedenfalls lässt sich die Grussformel des Bekennerschreibens interpretieren. Dort steht am Schluss «Auf einen heissen Herbst.» (zam)