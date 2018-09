Besser spät als nie. Das Bonmot ist in diesem Fall angebracht. Das Basler Präsidialdepartement hat die Betriebsanalyse zum Kunstmuseum vorgelegt. In Auftrag gegeben wurde sie im November 2017, 19 Monate nach der Eröffnung des Erweiterungsbaus. Dass dieser realisiert wird, war bereits 2010 klar (siehe Chronik). Der damalige Stadtpräsident Guy Morin und der Präsident der Stiftung für das Kunstmuseum, Markus Altwegg, hatten ein Jahr vor der Eröffnung ein Finanzierungskonzept für den Betrieb vorgelegt.

Ein Jahr nach seinem Antritt schlug der neue Museumsdirektor Josef Helfenstein Alarm. Das erweiterte Museum sei stark unterfinanziert. «Es wird ziemlich schnell schwierig, wenn wir das Problem nicht lösen.» Die Stadt verhinderte den Gau mit einer Notspritze in der Höhe von stattlichen 925 000 Franken - und gab endlich eine neue Betriebsanalyse in Auftrag.

Helfenstein und Sonja Kuhn, die Co-Leiterin der Abteilung Kultur, bemühten sich bei der Präsentation der Betriebsanalyse am Freitag um moderate Worte für die Mängel, welche diese zutage bringt.