26 Grad warm soll es werden am Mittwochnachmittag – der erste Sommertag. «Ab in die Badi», dürften sich viele Basler Familien denken. Nur: Verzögerungen bei den Umbauarbeiten führen dazu, dass das Kinderplanschbecken, die Rutschbahnanlage und Teile der Liegewiese voraussichtlich erst Ende Mai in Betrieb genommen werden können, wie das zuständige Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) auf Anfrage der bz schreibt.

«Infolge der anhaltend schlechten Witterung in den letzten Wochen kam es zu leichten Verzögerungen beim Bauabschluss im Gartenbad St. Jakob», präzisiert Sprecher Marc Keller. Die anderen Becken und Anlagen wurden hingegen wie geplant am 13. Mai eröffnet.

Schuld ist die Kälte

Noch vor zwei Wochen waren die Behörden davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten im Joggeli rechtzeitig zur Eröffnung abgeschlossen sind und dass es nur Einschränkungen beim Benutzen der umliegenden Liegewiesen gebe. Welche Gründe genau zu den Verzögerungen führten, konnte Keller gestern nicht genau sagen. Offenbar soll es mit Bodenfrost zu tun haben und mit Materialien, die bei Kälte nicht gut verarbeitet werden können. «Wir bedauern, dass gewisse Anlagen nicht wie vorgesehen in Betrieb genommen werden konnten», sagt er.

Eglisee ganze Saison zu

Sicher die ganze Badesaison geschlossen bleibt das Gartenbad Eglisee, bei dem umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt werden. Deshalb bleibt das Allgemeinbad mit Schwimmer- und Familienbecken geschlossen. Während der Sommermonate werden eine neue Kälteanlage für die Kunsteisbahn sowie eine Traglufthalle fürs Winterbad gebaut. Die Liegewiese samt Planschbecken bleibt hingegen für die Bevölkerung kostenlos zugänglich.

Bachgraben ist fertiggebaut

Damit ist das Gartenbad Bachgraben das einzige, das bereits jetzt uneingeschränkt zur Verfügung steht. Auch dort wurde gebaut, und zwar ein zusätzlicher Outdoor-Fitnesspark mit insgesamt sechs Geräten, die den Gästen gratis zur Verfügung stehen. Im Gegensatz zum Joggeli-Planschbecken konnten diese Bauarbeiten fristgerecht fertiggestellt werden.