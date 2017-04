Die Skulptur soll aber nicht nur an die traurigen Erinnerungen gedenken, sondern ebenfalls die beispiellose Pioniertat der damaligen Ingenieure und Entscheidungsträger würdigen, so Hansjörg Rickenbacher. Denn es handelte sich damals um den ersten Durchstoss eines ganzen Gebirges, so Ricki. Nur ein Jahr nach dem Brand wurde der Tunnel, mit seinen 2495 Metern als längster Tunnel Europas eröffnet.