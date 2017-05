Den Antrag der SP, nur das Geld für die Planungsstudie zu verabschieden, hat das Parlament mit 41 zu 40 Stimmen angenommen. Die SP begründete, dass zuerst klar sein müsse, was umgesetzt werden könne. Es gebe derzeit zu viele Unsicherheiten, hiess es von CVP/BDP. Unterstützung gab es auch von Grünen/EVP und GLP/G-U.

Die heutige Hauptstrasse in Augst genügt gemäss der Vorlage heute den Anforderungen an eine Versorgungsroute nicht mehr. Es würden rund 16'000 Fahrzeuge pro Tag gezählt - mit zunehmender Tendenz wegen Entwicklungen von Unternehmen in Kaiseraugst im Osten und Pratteln im Westen.

Wegen der verkehrlichen Verflechtungen von Augst BL und Kaiseraugst AG sollen der Bund und der Kanton Aargau einbezogen werden. Derzeit sind die Richtplaneinträge gemäss Vorlage im Baselbiet und dem Aargau nicht aufeinander abgestimmt. Die Siedlungsgebiete der beiden Gemeinden an der Ergolzmündung seien jedoch "praktisch zusammengewachsen".