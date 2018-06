90 Meldungen im Kanton Solothurn

Am meisten Niederschlag (Stand 22.30 Uhr) gab es mit 60 Millimetern in Hörnli (ZH). Doch auch über den Kanton Solothurn ergoss sich der Himmel: In Selznach und Mümliswil wurden je 21 mm gemessen, in Solothurn 17.

Bei der Solothurner Kantonspolizei gingen rund 90 Meldungen – vorwiegend wegen eindringendem Wasser in Liegenschaften – ein, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Am meisten betroffen war die Gemeinde Balsthal, aus der rund 20 Meldungen eingingen.

Die stärkste Windböe wurde bei der Messstation im aargauischen Möhlin gemessen. Dort erreichte der Wind eine Geschwindigkeit von 83 Kilometern pro Stunde. Doch auch in Härkingen (SO) mit 74, in Grenchen (SO) mit 66 und in Würenlingen (AG) mit 59 Kilometern pro Stunde kam es zu starken Windböen. (mwa/sda/sam)