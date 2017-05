Vorbereitung ist also das höchste Gut. Da kein Schiesseisen zur Hand, wird das Piccolo eingeölt. Und natürlich der Maien bereitgestellt. Der gehört ans linke Hutband, so die wohlgemeinten Ratschläge des Gastgebers – und einen solchen braucht ein Fremder, um durchs Stedtli paradieren zu dürfen. Die Tradition will es, dass dieser kleine Blumenstrauss gestohlen wird. Weil der Banntag offiziell in einer fast morgestraichlichen Frühe beginnt, kann man ihn natürlich schon am Vorabend besorgen.

Der Fünf-Töne-Marsch

Im Zug von Basel nach Liestal beäugen die Bahngäste den Banngast misstrauisch. Kaum jemand steigt auf dem Liestaler Perron aus, der das «r» in «Perron» nicht rollen würde. Im baustellenversehrten Stedtli dann der Schock: Gerade mal drei Mitpfeifer sind zur Tagwacht erschienen. Gottlob hat dieser Marsch etwa so viele verschiedene Töne wie der Landkanton Regierungsräte.

Die Melodie hat man nach zwei Minuten begriffen. Die restlichen 20 sind dann Geniessen. Der Maien wird noch korrigiert, weder Richtung noch Blumenstrauss stimmen. Dabei will man ja nicht den reichen Städter raushängen und hat deshalb ausdrücklich eine schlichte Margeritenkomposition gewählt.

Nach einem währschaften Zmorge geht’s dann richtig los. Das Stedtli ist derweil im Pulverdampf versunken – es fällt schwer, sich an den Donner zu gewöhnen. «Es ghört halt derzue», heisst es von überall – wahre Liebe klingt anders. Dann setzt sich die Rotte 3 in Bewegung. Mit ihr ein hoher Gast, SVP-Bundesrat Maurer. Hier ist er nur «dr Ueli».

Bissiger Städter erntet Applaus

Nun werden die Gemeindegrenzen abgelaufen. Zumindest, wenn sich diese zufällig auf dem Weg befinden. Ein Spruch zieht sich wie ein Hutband um die Gruppe: «Das Gesellige steht im Vordergrund.» Am Znüni-Halt wird dies besonders deutlich. Alle Teilnehmer werden verlesen, manche für eine kurze Rede auf die «Chischte» gebeten. Neben Maurer erhält Gast Lucien Stöcklin aus Basel-Stadt viel Aufmerksamkeit: In seiner Ansprache brüskiert er die Landschäftler mit bissigem Humor – diesen gefällts. Umgekehrt wäre dies nur schwerlich vorstellbar.

Sowieso sind schon alle bei einem Muff. Auch in der Stadt ist der Weisswein nie weit – allein im Wald wird er im 4-Deziliter-Glas serviert. Des Ersten kann man sich kaum erwehren, das Zweite hilft gegen den Durst. Das Dritte allerdings schmeckt am besten, auch Ueli greift – wenn auch erst nach leichtem Druck – zu. Danach setzt sich der Tross wieder in Bewegung. Über Stock, Stein zurück zum Stedtli.

Vom Znüni zum Zmittag zum Zvieri und schliesslich zum Znacht. Dann gleicht dieser Bummel plötzlich wieder dem Fasnachtszyschtig: Die Gruppen rotten sich zusammen und gässlen durch Liestal – und der Graben zwischen Stadt und Land wird ganz, ganz klein.