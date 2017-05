Man könnte politisch aushandeln, in welchen Bereichen zu sparen ist.

Ja, genau. Aber die Grundlagen dazu müssten zuerst erarbeitet werden. Und dann müssten Zielvorgaben für die Direktionen festgelegt werden. Der Landrat kann ja in seinem Kompetenzbereich Zielvorgaben vornehmen, falls er das will. Die Regierung macht in ihrem Bereich das Gleiche. Schauen wir das Ganze mal von einer anderen Seite an: Mit einer klaren Zielvorgabe an die Direktionen werden deren Zuständigkeiten und Kompetenzen gestärkt. Ich finde es nicht sinnvoll, wenn bereits in einem sehr frühen Stadium die grossen Konflikte «Sparen wir nun bei der Sicherheit oder bei der Bildung» geführt werden, bevor in den Direktionen selbst Entlastungspotenziale ausgelotet werden. Ziel des FHG ist eine regelmässige Aufgabenüberprüfung.

Ein zweiter Knackpunkt im FHG ist das geforderte Zweidrittelmehr im Landrat für eine Steuererhöhung. Wie wird das begründet?

Zunächst: Hier gehts um eine Dekretsänderung zum Steuerfuss, die vom Landrat autonom – also ohne Möglichkeit der Volksabstimmung – zusammen mit dem entsprechenden Budgetbeschluss vorgenommen wird. Diese Änderung gilt nur für ein Jahr und ist in der Höhe beschränkt. Es ist eine Steuererhöhung von maximal fünf Prozentpunkten möglich. Und als dritte Hürde gilt eben das Zweidrittelmehr. Sollen die Steuern längerfristig geändert werden und eine Erhöhung höher als fünf Prozentpunkte ausfallen, so ist wie bisher eine Änderung des Steuergesetzes nötig. Diese wiederum unterliegt dem Referendum. Es könnte also zu einer Volksabstimmung kommen.