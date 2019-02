Ein Autofahrer fuhr in Reinach in der Kägenstrasse in Richtung Bruggstrasse. Das vor ihm fahrende Auto bremste wegen eines entgegenkommenden Lienenbus bis zum Stillstand. Der hindere Fahrer übersah dies und fuhr, wie die Polizei Baselland meldet, ungebremst auf das stehende Fahrzeug auf. Die beiden Fahrer wurden dabei nicht verletzt.





Aktuelle Polizeibilder: