Die heute 56-jährige Türkin reiste erstmals im Jahre 2004 zusammen mit den drei gemeinsamen Kindern zu ihrem Ehemann in die Schweiz. Sie wurde – wie ihr Ehemann – als Flüchtling anerkannt und erhielt mit den drei Kindern Asyl.

Bereits fünf Monate später verzichtete die Frau auf den Flüchtlingsstatus und reiste mit den Kindern in die Türkei zurück. Drei Jahre später reiste sie mit der jüngsten Tochter wieder in die Schweiz zu ihrem Ehemann, der inzwischen eine Niederlassungsbewilligung hatte. Im März 2009 trennte sich die Frau von ihrem Gatten und liess sich von ihm scheiden.

Dies nahm das Amt für Migration des Kantons Baselland zum Anlass, die Türkin aus der Schweiz wegzuweisen. In der Verfügung wies das Amt daraufhin, dass die eheliche Haushaltsgemeinschaft nur etwa anderthalb Jahre gedauert hatte und die Türkin dauerhaft und erheblich von der Sozialfürsorge abhängig ist. Als das Kantonsgericht Baselland die Wegweisung bestätigte, meldeten sich die Türkin und ihr Ex-Ehemann beim zuständigen Zivilstandsamt und stellten ein Gesuch um Vorbereitung der Eheschliessung.

Das Zivilstandsamt trat jedoch auf das Gesuch nicht ein, da der Ex-Ehemann angegeben hatte, er sei von seiner geschiedenen Frau unter Druck gesetzt worden und wolle sie gar nicht heiraten. Die Türkin reiste daraufhin mit ihrer Tochter zurück in die Türkei.

In die Schweiz überwiesen

Ein Jahr später wurde die Frau im Rahmen des Dublin-Verfahrens von den Niederlanden in die Schweiz überstellt; ihr Asylgesuch wurde aber abgewiesen. Daraufhin heiratete die Türkin erneut ihren damaligen Ex-Ehemann und erhielt in der Folge wieder eine Aufenthaltsbewilligung. Zwei Jahre später reiste sie in die Türkei und zeigte ihren Mann wegen häuslicher Gewalt an. Kurze Zeit später trennte sich das Ehepaar. Im November 2015 entschied das Migrationsamt, der Frau die Aufenthaltsbewilligung nicht zu verlängern und wies sie aus der Schweiz weg.

Das Bundesgericht hat dieses Vorgehen, wie zuvor der Regierungsrat und das Kantonsgericht Baselland, vollumfänglich geschützt. Die Frau hatte in Lausanne geltend gemacht, sie habe mit ihrem Mann während fast viereinhalb Jahren zusammengelebt, weshalb das Erfordernis der dreijährigen Ehegemeinschaft erfüllt sei und sie nicht weggewiesen werden könne.

Das Bundesgericht weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Türkin zwar so lange mit ihrem Gatten zusammengelebt hat, dass dies aber in mindestens zwei Abschnitten erfolgt. Ein Zusamenzählen mehrerer Ehegemeinschaften – und das gilt auch bei mehrfacher Ehe mit dem gleichen Partner – erfüllt die Voraussetzung der dreijährigen Ehegemeinschaft nicht.

Nicht umzustimmen vermochte das Bundesgericht auch die Behauptung, sie sei während des Zusammenlebens mit ihrem Ehemann mehrmals Opfer von häuslicher Gewalt geworden und habe deshalb einen Anspruch auf einen weiteren Verbleib in der Schweiz. In seinem Urteil weist das Bundesgericht daraufhin, dass in den Akten lediglich ein einzelner Vorfall während der zweiten Ehe angeführt ist und dieser Vorfall für die Frau nicht lebensgefährlich war.

Kommt hinzu, dass sich bezüglich dieses Vorfalls beide Ehegatten gegenseitig der häuslichen Gewalt beschuldigten. Es handelte sich um einen punktuellen Vorgang; eine systematische Misshandlung seitens des Ehemannes mit dem Ziel, Macht und Kontrolle auszuüben, fand nicht statt. Schliesslich teilt das Bundesgericht auch die Auffassung der Vorinstanz, dass der Türkin die soziale Integration bei einer Rückkehr ins Heimatland möglich und nicht mit besonderen Problemen verbunden ist.